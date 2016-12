Wimbledon 2015: trionfa Novak Djokovic

Novak Djokovic ha vinto per la terza volta, la seconda consecutiva, il torneo di Wimbledon. Il serbo ha battuto in finale Roger Federer col punteggio di 7-6 6-7 6-4 6-3 conquistando così la vittoria numero duecento e il nono titolo Slam in carriera. Per Federer, invece, è la terza finale persa sull'erba londinese delle dieci disputate in carriera dopo aver strappato un secondo set entusiasmante per la qualità di gioco.