Superclasico: festa Boca e Bombonera in delirio

Delirio Boca Juniors. Colpo doppio per gli Xeneizes che hanno vinto 2-0 il Superclasico contro il River Plate e sono volati in vetta alla classifica. Alla Bombonera festa per Osvaldo e compagni nei minuti finali con i due subentrati Pavon e Perez che nel giro di 180 secondi, tra l'84' e l'87', hanno deciso il derby. Per l'attaccante ex Inter un palo pieno colpito al 9'. Giovedì l'occasione del riscatto per il River Plate nell'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores al Monumental proprio contro il Boca.