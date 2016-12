Striscioni contro la mamma di Ciro: identificati quattro ultrà della Roma

16:53 - "Sono stati identificati 4 ultras giallorossi, ritenuti responsabili di avere esposto gli striscioni contro la mamma di Ciro Esposito, in occasione della partita Roma-Napoli del 4 aprile". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, spiegando che i quattro "saranno sottoposti al Daspo in base alla legge che ho fortemente voluto e ha imposto nuove regole sulle manifestazioni sportive".

"In base all'articolo 2 della legge che ho fortemente voluto e che ha imposto nuove regole sulle manifestazioni sportive - spiega infatti Alfano - i quattro ultrà saranno sottoposti al Daspo da parte della Questura di Roma che ringrazio per il lavoro svolto e per l'impegno che i nostri poliziotti mettono per aprire gli stadi a tutti, alle gente che ama lo sport, alle famiglie".



Tutto è iniziato con gli striscioni esposti dalla Sud contro la mamma di Ciro Esposito durante Roma-Napoli. Insulti pesanti, che hanno portato alla chiusura della Curva. I quattro responsabili, stando alla Questura di Roma, hanno un'età compresa tra i 22 e i 28 anni. Uno di loro ha precedenti per rapina e lesioni, un altro invece è finito nei guai per interruzione di pubblico servizio, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Gli ultrà sono stati identificati grazie alle immagini registrate durante il match.