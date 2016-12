Brasile, Mondiale finito per Neymar

12:13 - Mondiale finito per l'asso del Brasile Neymar. Trasportato in un ospedale di Fortaleza dopo l'infortunio contro la Colombia, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato la frattura della terza vertebra lombare. Per lui la prognosi è di almeno un mese di stop e ora dovrà portare un busto, secondo Rodrigo Lasmar, uno dei medici della Cbf.

Il giocatore ora indossa una 'cinta' protettiva e si è già unito ai compagni ripartiti verso il ritiro di Teresopolis. Da quanto fanno sapere fonti della Cbf, Neymar vorrebbe rimanere alla Granja Comary con i compagni di nazionale fino a quando continueranno la loro avventura mondiale.



"E' una frattura, e non c'è assolutamente la possibilità che ora possa giocare - ha detto uno dei medici della Selecao, Rodrigo Lasmar -. C'e' troppo poco tempo per recuperare da un problema del genere. Ora vedremo quale sara' l'esatta prognosi, intanto faremo altri esami, ovvero tutti quelli che riteniamo siano necessari".



Presidente Dilma: forza Neymar - Anche la Presidente del Brasile Dilma Rousseff, non appena appresa la notizia che per Neymar il Mondiale 2014 è finito a Fortaleza, ha voluto inviare un suo messaggio di incoraggiamento all'asso della Selecao. "Come tutti i brasiliani, sono solidale con Neymar. #ForzaNeymar. E' l'ora di stare tutti uniti insieme alla #SelecaoBrasileira de Felipao e Parreira. #VaiBrasil", sono le considerazioni 'postate' dalla Presidente.