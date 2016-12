Loew e l'igiene personale: un'azienda italiana in soccorso al ct tedesco

L'allenatore della Germania Joachim Loew è stato più volte sorpreso a fare gesti ben poco eleganti. Dopo aver messo le mani nei pantaloni durante il match con l'Ucraina a Euro2016, il ct è stato protagonista di un altro "raffinato" atto: si è annusato le dita dopo essersele passate sotto le ascelle . Un'azienda italiana specializzata in cosmesi ha quindi deciso di aiutarlo nell'igiene personale: con un post sulla sua pagina Facebook ha fatto sapere che invierà ogni 100 like un pacco dei suoi prodotti all'allenatore tedesco. Il tutto con il simpatico slogan: " Joachim, we lav you! ".

Gli utenti di Twitter si sono scatenati ironizzando sui comportamenti "poco eleganti" del tedesco: sono numerosi infatti i cinguettii che prendono di mira Loew. La maggior parte sono italiani, ma non mancano tweet in altre lingue. La Rete dunque segue con attenzione i comportamenti dell'allenatore ed è pronta a coglierne ogni singola sfaccettatura, soprattutto dopo le parole di scuse pronunciate dal ct dopo il gesto con l'Ucraina. "D'ora in poi cercherò di comportarmi meglio", aveva dichiarato in quell'occasione, ma il popolo social continua a non credere al suo 'pentimento'.