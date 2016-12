Serie B, arriva il primo "cartellino verde"

In Serie B è arrivato il primo "cartellino verde", riconoscimento alla lealtà sportiva di un giocatore. A meritarlo è stato Cristian Galano del Vicenza durante la partita contro la Virtus Entella, valida per la 7° giornata. L'arbitro Mainardi ha fischiato un calcio d'angolo a favore dei veneti ma l'attaccante ha segnalato che la deviazione non c'era stata e, dunque, il gioco doveva riprendere con una rimessa dal fondo per gli avversari.