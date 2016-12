Serie A: tutte le emozioni della settima giornata

MILAN-NAPOLI 0-4

Serata storica per il Napoli, da incubo per il Milan: gli azzurri passano infatti a San Siro per 4-0, infliggendo ai rossoneri la quarta sconfitta in queste prime sette giornate di campionato. Una lezione di calcio quella degli uomini di Sarri che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Allan, hanno dilagato nella ripresa con la doppietta di uno strepitoso Insigne e l'autogol di Rodrigo Ely. Milan umiliato e fischiato.



FIORENTINA-ATALANTA 3-0

La Fiorentina batte 3-0 l'Atalanta, per la prima volta nella sua storia vince 6 delle prime 7 partite e vola in vetta da sola con 18 punti. Al Franchi la gara è decisa già nel primo tempo. Al 5' Paletta stende Blaszczykowski: rosso e rigore che Ilicic trasforma. Borja Valero coglie il palo all'11', poi ritrova la via del gol dopo 10 mesi al 34' su pregevole assist di Bernardeschi. Nel secondo tempo il tris è di Verdù al 45'.



JUVENTUS-BOLOGNA 3-1

Juventus-Bologna. La Juventus "espugna" lo Stadium in campionato, nel segno di Alvaro Morata: lo spagnolo sigla il gol del pareggio al 33' pt dopo il vantaggio rossoblu di Mounier al 5'. E nella ripresa procura il rigore (segna Dybala al 7' st) e quindi offre a Khedira l'assist del 3-1 al 18'. Una vittoria scaccia-pensieri per Allegri, mentre per Delio Rossi, da questa sera, l'ultimo posto in classifica è solitario.



LAZIO-FROSINONE 2-0

La Lazio vince 2-0 il derby contro il Frosinone e trova la terza vittoria consecutiva in campionato. I gol che condannano gli uomini di Stellone, protagonisti di una buona partita, arrivano nel finale di partita. Al 35' un bel destro di Keita entra in porta dopo aver sbattuto sul palo, a un minuto dal triplice fischio il raddoppio di Djordjevic in contropiede. Pioli sorride ma perde per infortunio Marchetti e Basta.



SAMPDORIA-INTER 1-1

Dopo la sconfitta contro di San Siro contro la Fiorentina, l'Inter pareggia a Genova con la Sampdoria. A Marassi finisce 1-1 e succede tutto nella ripresa: al 6' Muriel sigla il vantaggio, per poi sfiorare il raddoppio. I nerazzurri si svegliano al 31': ci pensa Perisic a firmare il gol del pareggio su assist di Icardi. Nel primo tempo errore incredibile a porta vuota di Correa, che di sinistro manda sul fondo.



PALERMO-ROMA 2-4

Dopo l'amara sconfitta in Champions, la Roma rialza la testa e spazza via l'ostacolo Palermo, tornando a frequentare le zone alte della classifica. Al "Barbera" i giallorossi si impongono per 4-2, chiudendo il match nel primo tempo grazie alle reti di Pjanic al 2', Florenzi al 14' e Gervinho al 28'. Nella ripresa entra Gilardino, che prova a riaprire la partita andando subito a segno al 13'. Finale scoppiettante: Gonzalez al 46', Gervinho al 47'.



UDINESE-GENOA 1-1

Al Friuli Udinese e Genoa pareggiano 1-1 e si dividono la posta in palio nella settima giornata di Serie A. I gol tutti nella ripresa, dopo un primo tempo di marca rossoblù. Al 47' Di Natale approfitta di una distrazione difensiva e sblocca la gara, poi Perotti pareggia i conti al 75' su calcio di rigore. Nel finale traversa di Widmer. Genoa e Udinese a 7 punti: per i firulani primo punto in casa, per i liguri primo in trasferta.



EMPOLI-SASSUOLO 1-0

Un gol di Maccarone, a due minuti dal termine, regala all'Empoli un prezioso e meritato successo contro il Sassuolo. Al Castellani finisce 1-0 per i toscani (rimasti in 10 al 90' per l'espulsione di Zielinski ), che conquistano i tre punti grazie a un colpo di testa dell'attaccante su azione d'angolo. Prova negativa per la squadra Di Francesco, mai pericolosa in tutta la gara e al primo k.o. in stagione.