Serie A: tutte le emozioni della 36.ma giornata

23:05 - NAPOLI-CESENA 3-2

Vittoria sofferta ma preziosa per il Napoli al San Paolo. La squadra di Benitez vince 3-2 col Cesena già retrocesso e resta in scia a Lazio e Roma per la zona Champions. Nel primo tempo Defrel grande protagonista: il francese prima sblocca il match al 15', poi riporta tutto in parità al 47' dopo le reti di Mertens e Gabbiadini. Nella ripresa gli azzurri cambiano passo e al 57' vanno ancora a segno con Mertens, che decide il match con una doppietta e tiene viva la corsa Champions.



FIORENTINA-PARMA 3-0

Nel primo posticipo del lunedì valevole per la 36a giornata di Serie A, la Fiorentina batte 3-0 il Parma e riconquista il quinto posto a spese del Genoa. Tutto facile per i padroni di casa, che nel primo tempo vanno in gol due volte grazie ai colpi di testa di Rodriguez (13') e Gilardino (30'). Nella ripresa è Salah all'11' a chiudere la pratica. Una vittoria importante e che sancisce una tregua con i tifosi dopo le polemiche post Siviglia.



ROMA-UDINESE 2-1

Nel primo posticipo della 36a giornata di Serie A, la Roma batte 2-1 l'Udinese ed effettua il contro-sorpasso ai danni della Lazio: al derby i giallorossi si presentano come secondi e con un punto di vantaggio sui cugini. All'Olimpico passano prima i friulani, con il primo gol in Serie A di Perica (19'). Il pareggio giallorosso al 45' con Nainggolan. Al 20' st il gol-vittoria di Torosidis. Traverse di Guilherme e Holebas, palo di Nainggolan. TORINO-CHIEVO 2-0

Il Torino mantiene accesa la fiammella europea grazie al bel successo sul Chievo. All'Olimpico i granata si impongono per 2-0 e tengono nel mirino il sesto posto. Un successo non facile, ottenuto nella ripresa grazie a un grande Maxi Lopez. L'attaccante argentino va a segno di testa al 6' e raddoppia al 24' con un bel contropiede. I veronesi, dal canto loro, fanno troppo poco per impensierire Padelli e calano alla distanza.



ATALANTA-GENOA 1-4

Genoa in Europa (licenze Uefa permettendo) e Atalanta ko ma aritmeticamente salva. Questi i verdetti del match di Bergamo che la squadra di Gasperini ha fatto suo con un secondo tempo strepitoso. Dopo una prima frazione chiusa sull'1-1 (gol di Pinilla e Pavoletti), nella ripresa si scatenano Bertolacci e Iago Falque che tra il 13' e il 16' confezionano l'allungo decisivo dei rossoblù. Il gol del definitivo 4-1, splendido, ancora dello spagnolo.



CAGLIARI-PALERMO 0-1

Il Cagliari è retrocesso in Serie B e lasciano la massima serie dopo undici anni. Decisiva la sconfitta interna 0-1 contro il Palermo di Iachini bravo a capitalizzare al massimo la rete di Vazquez al 9'. Gli uomini di Festa ci hanno provato per tutta la partita con orgoglio ma scontrandosi contro Sorrentino e l'imprecisione sottoporta dei suoi attaccanti. Farias, Cop e Mpoku sprecano l'impossibile e costringono i rossoblù a salutare la Serie A.



VERONA-EMPOLI 2-1

Vittoria in rimonta per il Verona, che nella 36.ma giornata di campionato supera l'Empoli e sale a quota 44 punti in classifica. Al Bentegodi finisce 2-1 per la squadra di Mandorlini, che dopo sei minuti subisce la rete di Saponara ma al 24' trova il pari grazie a un colpo di testa di Moras. Toni sfiora due volte il gol nel primo tempo, poi nella ripresa arriva il decisivo 2-1 di Sala, che sfrutta un errore di Bassi.

SASSUOLO-MILAN 3-2

Succede di tutto nel lunch match della 36.a giornata. Berardi show e il Sassuolo batte 3-2 il Milan al Mapei Stadium ma sono tanti gli episodi che fanno discutere. Al 13' papera di Diego Lopez su conclusione di Berardi: è gol, ma la palla non sembra aver oltrepassato la linea. Al 31' raddoppio dell'attaccante neroverde in dubbia posizione. Accorcia Bonaventura, pari di Alex. Espulso Bonaventura poi Berardi al 33' firma il tris. Rosso anche a Suso.

SAMPDORIA-LAZIO 0-1

Nel secondo anticipo della 36.ma giornata di campionato, la Lazio sbanca il campo della Sampdoria e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, a +2 sulla Roma e a +6 sul Napoli, entrambe impegnate domenica. A Marassi finisce 1-0 per la squadra di Pioli, che torna a conquistare i tre punti grazie al gol di Gentiletti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I blucerchiati restano fermi al sesto posto con 54 punti.



INTER-JUVE 1-2

E' insaziabile la Juventus di Allegri. Nell'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, i Campioni d'Italia hanno espugnato San Siro battendo in rimonta 1-2 l'Inter di Mancini. Nerazzurri in vantaggio al 9' con una deviazione di Icardi su tiro di Brozovic, ma raggiunti al 42' dal rigore trasformato da Marchisio dopo una traversa di Shaqiri e un gol annullato allo stesso Brozovic. All'83' il gol vittoria di Morata con papera di Handanovic.