Serie A: tutte le emozioni della 29a giornata

22:59 - JUVENTUS-EMPOLI 2-0

Prosegue la corsa della Juventus, che nel posticipo della 29.ma giornata supera l'Empoli e conserva così 14 punti di vantaggio sulla Roma. Allo Stadium finisce 2-0 per i bianconeri, che sbloccano la partita grazie al solito Carlos Tevez, a segno al 43' sugli sviluppi di una punizione a due in area. Il bis, firmato Pereyra, arriva invece nei minuti di recupero (94'). La squadra di Sarri resta ferma a 33 punti.



FIORENTINA-SAMPDORIA 2-0

Tre punti importantissimi per la Fiorentina che batte 2-0 la Sampdoria e vola al quarto posto in classifica, scavalcando proprio i blucerchiati. Al Franchi, sotto il diluvio, non è mancato lo spettacolo: merito soprattutto di Diamanti e Salah. Gli uomini di Montella hanno deciso la partita in tre minuti, tra il 61' e il 64', con due gol di pregevole fattura: destro a giro per l'italiano e slalom da applausi per l'egiziano.



CAGLIARI-LAZIO 1-3

Lazio inarrestabile. Al Sant'Elia la squadra di Pioli batte 3-1 il Cagliari e centra la settima vittoria consecutiva in campionato. I biancocelesti passano in vantaggio al 31' con un piattone di Klose, ma subiscono il gol del momentaneo pareggio di Sau al 50'. Poi fa tutto Biglia dal dischetto: al 60' batte Brkic e poi al 68 spara in curva. Il terzo gol lo firma invece Candreva al 92' su punizione. Espulso Diakite.

PALERMO-MILAN 1-2

Torna a vincere lontano da San Siro il Milan di Pippo Inzaghi che nel sabato di Pasqua espugna Palermo vincendo 1-2. Rossoneri in vantaggio con il primo gol in rossonero di Cerci che al 37' infila Sorrentino con un rimpallo. Il pareggio del Palermo arriva su rigore al 72' con Dybala dopo il fallo di Paletta su Belotti, ma all'83' è ancora Menez a siglare il gol vittoria con una cavalcata trionfale dopo aver rubato palla a centrocampo.



INTER-PARMA 1-1

Una crisi infinita. Un'Inter brutta, svogliata, irritante: col Parma finisce 1-1, San Siro fischia e contesta, Mancini osserva esterefatto, impossibilitato a trovare una spiegazione a tanto scempio. Una squadra, quella nerazzurra, incapace di capitalizzare il colpo di fortuna che nel primo tempo le regala il vantaggio - deviazione di Mauri su tiro di Guarin - e riacciuffata dagli emiliani al 44' grazie a Lila. Poi, nella ripresa, solo confusione.



ATALANTA-TORINO 1-2

Seconda vittoria esterna consecutiva del Torino che batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo. Entrambe le reti dei granata di Ventura arrivano nel primo tempo: Quagliarella sblocca il risultato al 20' su punizione, Glik firma il raddoppio al 39' con un gran tiro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ai nerazzurri non basta una prodezza di Pinilla che al 74’ accorcia le distanze con una splendida sforbiciata. Al 92’ espulsi lo stesso Pinilla e Basha.



VERONA-CESENA 3-3

Spettacolo al Bentegodi dove Verona e Cesena danno vita a un 3-3 da brividi. Dopo poco più di un’ora l’Hellas conduce 3-0 grazie ai gol di Toni (doppietta) e Juanito Gomez. I romagnoli non mollano, Di Carlo azzecca i cambi e nel giro di 11 minuti arriva la rimonta firmata da Carbonero (70’), Brienza (77’) e Succi (81’). Il Cesena scavalca il Cagliari al terzultimo posto ed è a -4 dall’Atalanta: salvezza ancora possibile.



GENOA-UDINESE 1-1

Botta e risposta a Marassi dove Genoa e Udinese pareggiano 1-1. Un risultato che sta stretto ai rossoblù di Gasperini che frenano la rincorsa verso l’Europa, mentre i friulani si tengono stretto un punto prezioso. E’ il Genoa a colpire per primo con De Maio che al 19’ risolve in mischia dopo un rimpallo tra Borriello e Wague. L’Udinese reagisce nella ripresa e trova il meritato pari al 68’ con una zampata di Thereau su cross di Widmer dalla destra.



SASSUOLO-CHIEVO 1-0

Il Sassuolo batte 1-0 il Chievo al Mapei Stadium e fa un altro passo avanti, probabilmente decisivo, verso la salvezza. La squadra di Di Francesco si impone grazie a un calcio di rigore trasformato al 23’ da Berardi e concesso dall’arbitro Pairetto per un fallo di Gamberini sullo stesso numero 25 neroverde. Il Sassuolo è stato costretto a giocare l’ultima mezz’ora in dieci uomini per l’espulsione di Peluso al 60’ (doppia ammonizione).



ROMA-NAPOLI 1-0

La Roma sfata il tabù Olimpico e torna a vincere in casa dopo ben quattro mesi. Lo fa contro un Napoli afflitto dal mal di trasferta e battuto 1-0. Un successo importante in chiave Champions League, che difende la seconda piazza dei giallorossi, mentre inguaia la rincorsa della squadra di Benitez. A decidere il match è la rete, con esultanza polemica, di Pjanic al 25'. Nella ripresa il Napoli prova ad accelerare, ma De Sanctis respinge tutto.