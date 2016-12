Serie A, tutte le emozioni della 26esima giornata

ROMA-PALERMO 5-0

Finisce in trionfo per la Roma la giornata che ha visto la rottura tra Spalletti e Totti. Con il capitano in tribuna, i giallorossi hanno demolito 5-0 il Palermo nel posticipo serale della ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo i cori pro-Totti, i giallorossi si sono scatenati andando in vantaggio con Dzeko al 30' (bis all'89') e dilagando nella ripresa con il gol di Keita (52') e la doppietta di Salah (60' e 62'). Un quarto d'ora per Strootman.



FROSINONE-LAZIO 0-0

Frosinone e Lazio non trovano la seconda vittoria consecutiva e chiudono 0-0 il primo posticipo della 26.ma giornata di serie A. Partita equilibrata nel primo tempo ma pochi tiri. Nella ripresa squadre più lunghe, Frosinone vicino al gol con Blanchard ma è di Milinkovic-Savic l'occasione migliore: Leali è reattivo sulla girata di testa al 33'. La Lazio rallenta la rincorsa europea, ciociari a -2 dalla Sampdoria.



ATALANTA-FIORENTINA 1-3

Atalanta-Fiorentina 2-3. Tre punti pesanti, e anche meritati, per Paulo Sousa che si garantisce il terzo posto. Non male l'Atalanta, che ha ceduto quando sono entrati in campo Kalinic e Borja Valero. Partita equlibrata fino al 22' st, quando Mati Fernandez di testa porta in vantaggio la Viola. E ultimi dieci minuti di fuoco coi gol di Tello, Conti, Kalinic e Pinilla. Espulso Conti al 92' per doppia ammonizione.



TORINO-CARPI 0-0

Finisce in parità la partita tra Torino e Carpi, che chiudono senza reti una sfida non troppo bella e povera d'emozioni. All'Olimpico, la squadra di Ventura prova a fare la partita ma non riesce a sfondare la resistenza degli emiliani, che ci provano esclusivamente in ripartenza. I granata hanno una grande chance al 77', ma il calcio di rigore di Maxi Lopez viene parato da Belec.



SASSUOLO-EMPOLI 3-2

Due cartellini rossi, cinque gol e tanto spettacolo. Il Sassuolo trova il primo successo nel girone di ritorno e lo fa ai danni dell'Empoli dopo una partita ricchissima di emozioni: dopo l'espulsione di Missiroli al 31esimo, sono i toscani a passare per primi con Zielinski ma il rosso a Tonelli e la rete di Berardi chiudono la prima frazione in perfetta parità. Nella ripresa doppietta di Defrel prima del rigore siglato da Maccarone. Finisce 3-2.



GENOA-UDINESE 2-1

Il Genoa vince in rimonta la sfida salvezza contro l'Udinese e inguaia Colantuono, che non conquista i tre punti dal giorno della Befana (2-1 all'Atalanta). Partono forte i rossoblù, ma sono i friulani a passare al 32' con un punizione di Adnan (complice Perin). Nella ripresa prima Cerci pareggia su rigore al 12' (fallo di mano di Zapata), poi Laxalt effettua il sorpasso al 25'. Perin para rigore a Di Natale al 90' (fallo di Izzo su Thereau).