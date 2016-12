Serie A: le emozioni e i gol dell'ottava giornata

10:32 - MILAN-FIORENTINA 1-1

Finisce 1-1 a San Siro tra Milan e Fiorentina in una partita non esaltante, anzi, brutta, in cui, oltre a parte le due reti non si è praticamente vista nessun altra occasione da gol. De Jong sblocca al 25' con un colpo di testa in mischia, nella ripresa risponde Ilicic con una botta di sinistro dal limite. Inzaghi ora è quinto, scavalcato dall'Udinese e raggiunto dalla Lazio.

CESENA-INTER 0-1

All'Inter basta un rigore di Mauro Icardi per superare il Cesena, che resta in partita fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica dalla mezz'ora del primo tempo. Al Manuzzi finisce 1-0 per gli uomini di Mazzarri, che passano al 32' grazie a un penalty fischiato per fallo di Leali (espulso nell'occasione) su Palacio. Al 40' della ripresa viene giustamente annullato un gol a Campagnaro per fuorigioco.



LAZIO-TORINO 2-1

La Lazio mette la quarta. All'Olimpico i biancocelesti battono 2-1 il Torino nell'ottava giornata di Serie A e colgono il quarto successivo consecutivo in campionato. I biancocelesti sbloccano il risultato al 15' con Biglia, a segno con un gran calcio di punizione, subiscono il pareggio granata di Farnerud al 53' ma riescono a trovare il gol vittoria grazie a una zampata di Klose al 60'. La squadra di Pioli sale a 15 punti, Torino fermo a quota 8.



NAPOLI-VERONA 6-2

Il Napoli ritrova i gol di Higuain e Hamsik dopo il digiuno è ed è festa al San Paolo: 6-2 al Verona. Si mette subito male per gli uomini di Benitez, sotto dopo 26": rete di Halfreddson. La reazione però è immediata: il portiere ospite Rafael fa i miracoli ma non può nulla al 44' su Hamsik. Che fa il bis al 13' della ripresa. Il nuovo entrato Nico Lopez firma il 2-2 poi si scatena il Pipita con una tripletta. Alla festa del gol non manca Callejon.



JUVENTUS-PALERMO 2-0

Torna a vincere e ad allungare in testa alla classifica la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci dal pareggio col Sassuolo e dalla sconfitta in Champions, hanno battuto in casa 2-0 il Palermo portandosi a quota 22 punti, tre in più della Roma seconda. A sbloccare il match ci ha pensato Vidal al 32' su assist decisivo di Carlitos Tevez. Nella ripresa, al 64', è arrivato anche il primo gol in campionato di Llorente.



UDINESE-ATALANTA 2-0

Vince e convince l'Udinese. Surclassata un'Atalanta assente ingiustificata per l'intera prima frazione di gioco. Bastano sei minuti e Di Natale porta i suoi in vantaggio con un gran gol dal limite dell'area. Raddoppia Thereau al 35' ancora da fuori area. I bergamaschi provano a reagire nella ripresa, ma non riescono a ribaltare la partita. Finisce 2-0. I friulani salgono a quota sedici punti e agganciano la Samp al 3° posto.



CHIEVO-GENOA 1-2

Chievo e Genoa a caccia di punti nell'ottava giornata. Al Bentegodi Maran non riesce a trovare la prima vittoria dall'arrivo sulla panchina dei veronesi e viene sconfitto 1-2. Al vantaggio di Zukanovic rispondono prima Matri poi Pinilla, che sbaglia anche un rigore parato da Bardi. Il Chievo parte bene, nel secondo tempo Gasperini cambia modulo e mette i Veronesi in difesa. L'espulsione di Radovanovic consegna definitivamente la gara nelle mani del Genoa.



SAMPDORIA-ROMA 0-0

Primo pareggio stagionale per la Roma di Rudi Garcia, che a Marassi impatta 0-0 contro la Sampdoria. I giallorossi, almeno per una notte, riconquistano la vetta della classifica a pari punti con la Juve, ma giocano una partita sotto tono: gli unici lampi sono di Gervinho fra il 30' e il 33' (con un palo), e Florenzi, su cui si esalta Romero, all'82'. La Samp, che resta terza, controlla bene tutti gli spazi e sfiora il colpaccio con Okaka.



PARMA-SASSUOLO 1-3

Va al Sassuolo il derby emiliano contro il Parma. La squadra di Di Francesco vince 3-1 al Tardini e brinda al primo successo in campionato. Le reti del successo neroverde sono di Floccari, Acerbi (tornato in campo un mese fa dopo avere combattuto un tumore) e Taider. Al Parma non basta un guizzo di Cassano nel finale: i gialloblù di Donadoni restano ultimi in classifica e incassano la settima sconfitta in otto partite, la quinta consecutiva



EMPOLI-CAGLIARI 0-4

Diluvio di gol nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Protagonista il Cagliari di Zeman, capace di vincere 4-0 sul campo dell'Empoli trovando tutte e quattro le reti nel primo tempo tra il 31' e il 46'. Bravo Sau a sbloccare il match con un destro a giro dal limite, poi la doppietta di Avelar - su punizione prima e rigore poi - chiude i conti. Ekdal infine cala il poker prima dell'intervallo con un'azione personale in area.