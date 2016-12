Romania, tragedia in campo: calciatore 26enne muore per arresto cardiaco

Tragedia in campo durante la partita tra Dinamo Bucarest e Vitorul Constantia. Patrick Ekeng , 26 anni, è morto dopo essere crollato sul terreno di gioco a causa di un malore: il giovane camerunense della Dinamo a venti minuti dalla fine del match valido per il campionato romeno si è improvvisamente accasciato a terra. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale. Secondo i media locali a causare la morte è stato un attacco di cuore.

Per più di un'ora i medici hanno cercato di rianimare il giovane centrocampista, ma è stato tutto inutile. Patrick Ekeng, quando è crollato a terra senza nessun contatto con altri giocatori, era entrato in campo da sette minuti. L'arbitro ha deciso di far comunque concludere la partita del campionato romeno.



Prima di trasferirsi alla Dinamo a gennaio 2015, il camerunese aveva giocato in Spagna con il Cordoba, in Svizzera a Losanna e nel club francese di Le Mans.