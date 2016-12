Roma 2024, Malagò: "Non decido io il ritiro della candidatura"

Sullo stop alla candidatura di Roma 2024 "devo incontrare il presidente del Cio, Thomas Bach, non è una decisione che posso prendere io". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando dei possibili scenari dopo la mozione per il "no" alle Olimpiadi votata dal Campidoglio. "Però parto dal presupposto che una candidatura senza il consenso della città perda credibilità", ha aggiunto.