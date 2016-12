Rio 2016, ispettori bloccano 4 cantieri del villaggio olimpico

Gli ispettori del ministero del Lavoro brasiliano hanno bloccato parzialmente alcune opere in corso al villaggio olimpico di Rio de Janeiro, a meno di tre mesi dalla cerimonia inaugurale dei Giochi. La decisione è stata presa in seguito al riscontro di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. In totale, sono quattro i cantieri bloccati. Durante i lavori per la realizzazione delle opere per le Olimpiadi di Rio sono già morti 11 operai.