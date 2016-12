Pelè, una vita all'asta: dalla Coppa Rimet al pallone del millesimo gol

La vita e la carriera di uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio, per molti il più grande in assoluto, in vendita a Londra dal prossimo 7 giugno. Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelè, metterà infatti all'asta nella prestigiosa Julien's Auctions oltre 2mila articoli della sua collezione di memorabilia personale. Il ricavo totale, che la casa d'asta stima in circa un milione di dollari, sarà donato in beneficenza.