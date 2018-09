Olimpiadi 2026, governo: "La proposta di candidatura a tre città italiane è morta qui"

"È un mio fallimento personale - prosegue il sottosegretario in audizione al Senato -. A lungo è stata discussa la proposta della candidatura condivisa. Sono stati approfonditi vari aspetti, cercando un minimo comune denominatore tra le tre città proponenti. L'obiettivo era duplice: avere un'unica gestione evento a livello nazionale presso presidenza del Consiglio, che gestiva si soldi, e avere una partecipazione paritetica tra le tre candidate senza che nessuna prevalesse. Su questo si è innescato un dibattito che non ha portato a soluzione".



"Proposta Lombardia-Veneto? Ok ma oneri loro" - In merito a una possibile candidatura congiunta di Milano e Cortina (senza Torino), Giorgetti precisa: "Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme, se ne faranno carico loro anche in termini di oneri. In caso di candidatura tridente il governo avrebbe messo le garanzie, in questo caso non ci saranno ma dovranno fornirle loro. Se poi anche Torino volesse deciderà il Coni".



Zaia e Fontana: "La candidatura va salvata, avanti Lombardia e Veneto" - In una nota congiunta, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, rilanciano una candidatura unitaria capitanata da Milano e Cortina: "Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto".



Sala: "Proposta Zaia-Fontana può funzionare" - "La proposta di Zaia e Fontana di mandare avanti la candidatura di Lombardia e Veneto alle Olimpiadi invernali del 2026 merita un rapido approfondimento. La mia posizione è nota, ma questa soluzione può funzionare". Lo ha scritto in un tweet il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la proposta dei governatori di Veneto e Lombardia.



Sindaco Cortina: "Candidatura Lombardia-Veneto un'opportunità" - "E' un'opportunità, Veneto e Lombardia assieme, con l'asse Cortina-Milano da cogliere comunque". Così il sindaco di Cortina d'Ampezzo (Belluno) Gianpietro Ghedina. "Spiace - aggiunge il primo cittadino del Comune veneto - che il Piemonte e il M5s non siano con noi ma la candidatura era ed è seria per come siamo abituati a lavorare noi veneti e i lombardi".