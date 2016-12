Nba: ucciso in una sparatoria Dejean-Jones guardia dei New Orleans Pelicans

Ucciso con un colpo di pistola all'addome Bryce Dejean-Jones, 23enne guardia dei New Orleans Pelicans. Il dramma si è consumato quando il giocatore si trovava nella zona di Dallas, in Texas. La polizia sta investigando ma ancora non sono chiare le circostanze attorno a questo omicidio. Dejean-Jones era arrivato a New Orleans in gennaio ma la squadra lo aveva confermato firmandogli un triennale.

Un testimone, che ha chiamato la polizia, dice di aver sentito qualcuno che sfondava la porta dell'appartamento accanto al suo e che poi si è sentito il colpo di pistola. La polizia ha trovato Bryce Dejean-Jones ancora in vita ma la corsa in ospedale è stata inutile. Non è chiaro il motivo per cui il giocatore si trovasse a Dallas. Nella sua unica stagione in Nba, conclusasi a febbraio a causa della frattura di un polso, Bryce Dejean-Jones ha collezionato 11 presenze con una media di 3,4 rimbalzi e 5,6 punti.



I New Orleans Pelicans hanno diffuso un comunicato in cui si rattristano per la morte di quello che consideravano una promessa del basket. "Il nostro pensiero e le nostre preghiere - si legge - vanno alla famiglia di Bryce".