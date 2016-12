Milano è allagata: preoccupazione per Italia-Croazia. Salta l'allenamento

18:47 - E' durata due giorni la tregua del maltempo: Milano è nuovamente sott'acqua. In tarda mattinata il fiume Seveso è esondato nuovamente nella zona nordest della città, allagando i quartieri intorno all'ospedale Niguarda. Ovvi disagi in tutta la città, ma anche nei paesi intorno, con il Lambro ad aggravare la situazione. Grandissimi problemi anche in vista di Italia-Croazia, in programma domenica sera a San Siro. Intanto salta l'allenamento.

La disputa della gara non dovrebbe essere in dubbio, ma il pienone atteso al Meazza sì. Se è vero che le previsioni parlano di una tregua in arrivo per la giornata di domenica, restano i disagi alla viabilità e non solo che renderanno difficile, e in alcuni casi secondaria, la presenza allo stadio. Resta una situazione da monitorare. Per ora, comunque, gli azzurri non hanno potuto svolgere la rifinitura sul campo proprio perché il terreno di gioco era al limite.