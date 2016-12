Lorenzo festeggia con Nuria

Jorge Lorenzo ha approfittato del Mondiale appena vinto per presentare pubblicamente la sua nuova fidanzata. Il maiorchino e Nuria Tomas (che in passato è stata anche con Piqué) hanno pubblicato su Facebook e Instagram uno scatto assieme prima delle premiazione per il campionato MotoGp appena vinto. Per Lorenzo un momento davvero d'oro: successo nel lavoro e anche in amore.