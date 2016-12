Lazio-Napoli, cori razzisti contro Napoli e Koulibaly

Durante la gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, l'arbitro Irrati ha sospeso il gioco per alcuni minuti per dei cori contro Napoli e il suo difensore Koulibaly provenienti dalla curva Nord. Già in precedenza si erano sentiti cori discriminatori dei laziali: fin dall'inizio, la Curva Nord ha intonato "Vesuvio, lavali col fuoco" e "Odio Napoli" ai circa mille sostenitori partenopei. Cori che erano stati coperti dai fischi del resto dello stadio.