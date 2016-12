La stella del Real Cristiano Ronaldo diversifica le sue attività. Dopo aver acquistato un hotel a Montecarlo, il portoghese ha svelato su Twitter come sarà il suo albergo di Lisbona. Il nuovo “Pestana CR7 hotel” è uno dei quattro alberghi sparsi in tutto il mondo che porteranno l'ormai universalmente riconosciuta sigla CR7. Il primo è già stato aperto il 15 giugno sull’isola di Madeira, luogo di nascita del tre volte Pallone d'oro, ad agosto sarà il turno di Lisbona, poi nel 2017 di Madrid e infine di New York. Le strutture rifletteranno la passione per lo sport e per il benessere di Cristiano Ronaldo, l’investimento sarà di circa 75 milioni di euro.