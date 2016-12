5 ottobre 2014 Juve-Roma, Garcia: la sviolinata costa il cartellino rosso Il tecnico giallorosso espulso nel primo tempo per un gesto polemico nei confronti dell'arbitro Rocchi che ha ricordato le famose manette di Mourinho Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:30 - Tevez ha appena realizzato il contestatissimo rigore (Maicon sembra fuori area) con cui la Juve passa momentaneamente in vantaggio nel big match di Torino contro la Roma quando l’arbitro Rocchi si avvicina alla panchina dei giallorossi per indicare a Rudi Garcia la via degli spogliatoi. Quello che ha fatto l’allenatore francese per meritare il rosso lo si scopre soltanto grazie a un replay: il tecnico ha mimato il gesto del violino all’indirizzo del direttore di gara ironizzando su un trattamento troppo dolce del fischietto toscano nei confronti dei padroni di casa. Il gesto di Garcia ha ricordato subito le famose manette di Mourinho all'indirizzo di Tagliavento durante un Inter-Sampdoria del 2010.