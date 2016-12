18 novembre 2014 Italia-Albania 1-0. Okaka, gol da sogno. Non male gli Azzurri-2 Buona prova di Cerci, Giovinco e Destro, ma decide il doriano da poco entrato al 37' st. Conte ha schierato il 4-4-2. Il debutto in azzurro di Acerbi di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

23:20 - Italia-Albania 1-0, decide un gol di Okaka al 37' st. Festa per il doriano, felicità per Acerbi che fa il suo debutto in azzurro dopo aver superato una grave malattia. E buona l'Italia-2 di Conte, in questa amichevole con l'Albania giocata a Genova e per Genova. Una traversa di Cikalleshi nel pt, occasioni per Cerci, Giovinco e Destro. E tre invasioni (pacifiche) di tre tifosi albanesi. Non è mancato niente.

LA PARTITA

Si gioca per Genova, e anche per Conte che ha capito come "accendere" una serata di solidarietà e di fratellanza: per Genova e assieme alla Nazionale d'Albania. Ha parlato dei giovani e il calcio, la poca voglia di far fatica, il caso-Balotelli tanto per (non) cambiare, emblema o quasi del disagio lamentato dal ct. Ce n'è quanto basta perché questa Italia-2, sperimentale, oltre la quale individuare uomini nuovi, abbia un significato e lo dia, a questa partita.

Il modulo-Conte è un quasi inedito 4-4-2, già mostrato domenica sera nel secondo tempo coi croati. Giovinco e Destro osservati speciali, il gol ci manca; De Silvestri e Antonelli in difesa; Cerci che potrebbe diventare l'uomo in più. E tanto altro. Il clima è sano, quasi di allegria dopo petardi e fumogeni che hanno oscurato l'ultima serata d'azzurro. Siamo agli esperimenti, la Nazionale albanese di De Biasi non è affatto terra di sprovveduti. Si gioca.

Possesso-palla azzurro, ritmi ben al di sopra dei canoni amichevoli, Cerci che ha qualcosa in più da esibire, qualità senz'altro e una gran voglia di entrare nelle grazie del ct. Sfiora il gol al 12', si ferma per un dolore alla coscia destra, ma ricomincia, cerca Giovinco con una astuzia, ci riprova e Berisha devia. Destro, il terzo di questa sorta di tridente offensivo, per un po' sta sulle sue poi cerca il gol da lontano. Più di mezz'ora, i movimenti offensivi sono buoni, il gol resta il rebus fin qui irrisolto.

A metà campo dettano le regole Parolo e Aquilani, Bertolacci a sinistra procura il lavoro oscuro. Non si può davvero dir male di questo azzurro sperimentale, anche se al 37' un pasticcio di De Silvestri in disimpegno scatena Cikalleshi che da 20 metri fa partire un destro imparabile. L'incrocio palo-traversa si sostituisce a Sirigu, ci si salva dall'onta dello svantaggio, Conte mostra la faccia feroce e Cerci allo scadere prova a fare tutto da sé: scatto, dribbling e tiro incrociato, ma Berisha, si sa, è un ottimo portiere.

Ripresa senza novità fra i 22 in campo. Un gioco di piedi buoni Cerci, Destro, Giovinco libera lo juventino che però sbaglia la conclusione, e dieci secondi dopo Sirigu manca il rinvio e regala agli albanesi la seconda, clamorosa, occasione da gol. Sprecata. I primi sei minuti sono così, il copione rimane pressappoco quello del primo tempo, Conte evita la sequenza di cambi prevista: gli interessa capire cos'hanno dentro questi undici azzurri.

Giovinco diventa il centro permanente della caccia al gol. Ci prova al volo, su punizione, d'astuzia, di forza: niente. Destro nel sbaglia uno grande così al 18', dopo due sponde con Cerci e il ...solito Giovinco. Il tiro verso Berisha diventa una sorta di tiro al bersaglio, ma non far breccia è un'insolenza che indispettisce.

A metà ripresa, via ai cambi previsti, Okaka appena dentro sfiora il gol, anche se poi l'attrazione delle partita diventa la sequenza di invasioni solitarie di uno, poi un altro, poi un altro ancora tifoso albanese, e insomma: niente di non pacifico, ma non è una cosa seria. Gli steward sono al lavoro, la partita viene interrotta. Non sono petardi e nemmeno fumogeni, ma c'è sempre qualcuno che rovina la scena. La partita. Possibile?

Poi si procede e il momento delle belle storie di calcio arriva nel finale. Quanto entra Acerbi, debutto in azzurro dopo quello che sappiamo che ha avuto (tumore). E quando Okaka con un colpo di testa segna il gol che per lui è un autentico sogno. L'Italia vince e che festa sia. Per Okaka, Acerbi e un po' tutti. Albanesi compresi.



LE PAGELLE

Sirigu 5,5 - Parate sì, ma con qualche affanno. Una traversa salvagente. E un rinvio sbagliato che per poco...

(27' st Perin 6- Fa il suo dovere, quando occorre)

De Silvestri 5,5 - La corsia di destra gli procura un paio di dispiaceri gratuiti. Da lì nasce la traversa albanese.

Bonucci 6,5 - La solita saggezza difensiva, un dolore all'inguine nel finale che fa tremare Allegri.

(37' st Acerbi 7 - A parte che appena entrato, è arrivato il gol di Okaka. La sua è la serata da sogno di un ragazzo che ha appena vinto la battaglia con un male che fa paura e celebra il suo primo giorno in maglia azzurra: undici minuti, recupero compreso, l'abbraccio a Okaka e la vita che sorride).

Moretti 6 - A 33 anni rivede la maglia della Nazionale. Al fianco di Bonucci si sia abbastanza comodi.

Antonelli 6,5 - Ha voglia di strafare, e questo a volte gli impedisce di essere chiaro. Ma Conte apprezza chi ha questa voglia addosso.

Cerci 7 - E' l'uomo in più di questa Nazionale, ha il piglio del calciatore che calca la scena internazionale, nemmeno un malanno lo frena. Cerca di fare gol e di farlo fare. Peccato gli manchi. Il gol.

Parolo 6,5 - Gioca con giudizio e precisione. Se solo avesse un po' di coraggio in più.

Aquilani 6 - Partita saggia, cerca di cucire il gioco evitando le cose difficili.

Bertolacci 6 - Lavoro oscuro, ma un gran lavoro di pressing quasi a tuto campo.

(25' st Bonaventura 6 - Ci prova, ha le qualità per arrivare fino al gol)

Giovinco 6,5 - Stremato da una quantità indefinita di scatti, tiri e idee: Conte se lo tenga stretto.

(20' st Okaka 7 - Debutta in maglia azzurra e segna il gol che decide la partita, l'umore di Conte, rasserena il clima attorno alla Nazionale. Vogliamo di più?).

Destro 6 -Un po' troppo sulle sue, per un po'. Poi si libera e cerca Giovinco, forse troppo, e anche il gol.

(20' st Matri 6 - Un quarto di partita senza acuti, ma utile alla causa per portare pericoli alla difesa avversaria)



IL TABELLINO

ITALIA-ALBANIA 1-0

Italia (4-4-2): Sirigu (27' st Perin); De Silvestri, Bonucci (37' st Acerbi), Moretti, Antonelli; Cerci, Parolo, Aquilani, Bertolacci (25' st Bonaventura); Giovinco (20' st Okaka), Destro (20' st Matri). A disp: Rossettini, Rugani, Criscito, Gabbiadini, Poli. Ct Conte

Albania (4-5-1): Berisha; Hysaj (29' st Ajeti), Cana, Mavraj, Agolli; Lila, Abrashi (26' st Shala), Kukeli (21' st Roshi), Memushaj, Lenjani; Cikalleshi (29' st Salihi). A disp: Frasheri, Shei, Curi, Bulku, Kapllani, Rama, Vila, Balaj, Vajushi. Ct De Biasi

Arbitro: Harkam (Austria)

Marcatori: 37' st Okaka (I)

Ammoniti: --

Espulsi: --

Note: --