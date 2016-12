31 gennaio 2015 Genoa, stadio deserto per protesta contro gli arbitri 10 minuti senza pubblico durante la gara con la Fiorentina, hanno aderito anche i dirigenti rossoblu Tweet google 0 Invia ad un amico

19:47 - 10 minuti di deserto, 10 minuti di silenzio. E' la protesta civile messa in atto dai tifosi del Genoa, dirigenti e presidente compresi, contro i presunti torti arbitrali subiti dai rossoblu nelle ultime gare. Marassi deserto dunque nei primi 10 minuti della gara con la Fiorentina, tutti in silenzio per urlare la loro rabbia contro gli arbitri, colpevoli secondo il popolo rossoblu della frenata del Grifone, che ha conquistato solo 2 punti sui 18 disponibili nelle ultime 6 gare e dal terzo posto è scivolato al settimo.