Garcia-Roma, dall'amore all'addio in 10 tappe

Adesso è finalmente ufficiale: Garcia non è piu l'allenatore della Roma. "L'AS Roma rende noto di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra il sig. Rudi Garcia e i suoi assistenti Frederic Bompard e Claude Fichaux", ha comunicato la società in una nota. L'allenatore francese a Trigoria per salutare i dipendenti e i giocatori, l'allenamento del pomeriggio sarà diretto da Alberto De Rossi. "A nome mio e di tutta l'As Roma desidero ringraziare Rudi Garcia per l'importante lavoro svolto sin dal suo arrivo in società -ha aggiunto Pallotta nel comunicato-. Insieme abbiamo vissuto momenti positivi ma riteniamo che questo sia il momento giusto per cambiare".