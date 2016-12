Fifa, Tavecchio sta con Platini: "Voteremo Alì Al Hussein"

Dopo molte ore di silenzio riguardo allo scandalo che ha travolto la Fifa , arriva, per bocca del presidente Tavecchio , la posizione ufficiale della Figc: "Dopo i fatti successi che hanno turbato gran parte del mondo sportivo, non possiamo non considerare le valutazioni del presidente Platini che hanno raccolto l'unitarietà della Uefa e quindi comportarci conseguentemente"

Tavecchio e l'Italia si schierano dunque dalla parte della Uefa e del suo presidente Platini, che in un incontro segreto con Blatter a Zurigo gli ha chiesto di ritirare la propria candidatura per le elezioni in programma: "Sono disgustato - esordisce il presidente della Uefa in conferenza stampa - Quello che è successo ieri è veramente troppo, le persone non vogliono più questo presidente. Sono stato molto chiaro con Blatter: l'ho guardato negli occhi e gli ho detto che doveva dimettersi. Lui mi ha risposto che capisce, ma che adesso è troppo tardi. So qual è la sua strategia: convincere i membri del Congresso a votare per lui, contando sulla democrazia, ma, secondo me, così perdiamo tutti"