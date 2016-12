Ferrari, ecco la Formula 1 del futuro

15:24 - La Ferrari ha presentato sul proprio sito internet il bozzetto di una futuribile Concept Car di Formula 1, chiedendo un parere ai tifosi.



"Si può concepire una monoposto di Formula Uno che non sia solo tecnologicamente avanzata, ma anche esteticamente bella, accattivante, aggressiva, senza per forza stravolgere i regolamenti? Noi pensiamo di sì. E quello che vedete è il 'concept design' elaborato dal Centro Stile Ferrari, in collaborazione con i tecnici aerodinamici della Scuderia. Modifiche al look, non invasive, ma che danno immediatamente un’impressione visiva ben diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. La sfida era creare una monoposto che sia anche, in due parole, più bella. Voi cosa ne pensate?"