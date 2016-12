Commentatore: "Torres non segna al Real" Perde la scommessa e si tatua il Nino

21 gennaio 2015 Commentatore: "Torres non segna al Real"

17:46 - Craig Burley, ex centrocampista del Chelsea e ora commentatore di ESPN, se la ricorderà per sempre Real Madrid-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Coppa del Re. Il 43enne ex calciatore britannico, infatti, ha perso una scommessa con il pubblico, visto che sosteneva che Fernando Torres non avrebbe mai segnato al Bernabeu. Doppietta del Niño e Burnely costretto a tatuarselo sul braccio.