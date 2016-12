7 giugno 2016 12:12 Coppa America 2016: Angel Di Maria, gol e lacrime per la nonna scomparsa Lʼala del Psg sblocca la partita contro il Cile e dedica la rete alla nonna morta poche ore prima del match

Angel Di Maria segna e piange. Nell'esordio in Coppa America 2016 contro il Cile, l'Argentina batte la Roja 2-1 grazie all'ala del Psg e a Banega. Un match che Di Maria ha giocato nonostante il dolore per la perdita della nonna, scomparsa poche ore prima della partita. Scontata la dedica, meno le lacrime. Subito dopo il gol, Di Maria, commosso, è corso in panchina dove ha preso una maglietta con su scritto: "Nonna, mi mancherai moltissimo" e l'ha rivolta al cielo. A fine partita, il centrocampista è scoppiato in lacrime davanti ai microfoni dei giornalisti.

"Volevo giocare, mia nonna era così orgogliosa che giocassi in nazionale", ha detto ai giornalisti Angel Di Maria, premiato come migliore del match. Una serata speciale per il centrocampista, in una partita dal sapore particolare per l'intera selezione argentina, scesa in campo con la voglia di prendersi la rivincita sul Cile, che lo scorso anno vinse la Coppa America ai rigori, proprio ai danni dell'Albiceleste.

Para vos abuela, te voy a extrañar muchisimo! Un video pubblicato da Ángel Di María (@angeldimariajm) in data: 6 Giu 2016 alle ore 21:26 PDT

Prima della partita, Di Maria aveva pubblicato su Instagram una foto insieme all'amata nonna, con un messaggio d'addio: "Cara vecchietta, riposa in pace insieme al tuo vecchio. Grazie per avermi lasciato in eredità questi valori che testimonio a testa alta. Ti amo con tutto il mio cuore".