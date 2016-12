Basket, è online il primo sito dedicato al mondo dei college

Un sito tutto nuovo per gli appassionati di basket . Di più: un sito per i fanatici del basket americano e, in partocolar modo, della Ncaa , il campionato che riunisce 1200 università e college degli Stati Uniti . Basketballncaa.com , realizzato in inglese e in italiano, racconterà agli appassionati le partite, le storie e i protagonisti relativi al mondo dei college. Il pezzo di apertura è dedicato a Tom Izzo , storico coach dei Michigan State University.

Ad inaugurare il nuovo sito è, dunque, un approfondimento sullo storico coach della Michigan State University, Tom Izzo, fresco di ingresso nella Hall of Fame. Ma non finisce di certo qui: in vista dell'inizio della stagione, Basketballncaa.com realizzerà approfondimenti sulle squadre e sulle conference principali. Particolare attenzione verrà prestata ai giovani cestisti italiani, volati oltreoceano in cerca di gloria, come il reggiano Federico Mussini, ormai al secondo anno nei St. John's Red Storm, o il trionfatore della passata stagione con i Wildcats di Villanova, Ray Arcidiacono, in attesa di passaporto italiano, o il pugliese Pierfrancesco Oliva, giusto per citarne alcuni.



Il mondo Ncaa è una miniera d'oro per scovare le future stelle del basket mondiale: oltre che le nuove generazioni che calcheranno i prestigiosi campi della Nba, dai college escono spesso grandi nomi destinati ad arricchire anche la Nazionale e il campionato italiano. Basti pensare, in quest'ultimo caso, ai due nomi più famosi: il play azzurro Daniel Hackett, campione di Grecia con l'Olympiacos ed ex stella di Siena e Milano, e Amedeo Della Valle, guardia vice campione d'Italia con la Pallacanestro Reggiana.