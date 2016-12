Barcellona, Messi vomita ancora: assente contro il Malaga

Il 12° turno della Liga spagnola ha visto l'assenza forzata di Lionel Messi: il forfait dell'asso argentino del Barcellona non è dovuto a un infortunio qualsiasi e nemmeno al viaggio in Sudamerica e relativo fuso orario in seguito alle partite con la nazionale Albiceleste. La Pulce ha accusato per l'ennesima volta problemi di stomaco. E' stato lo stesso club catalano, tramite Twitter, ad annunciare,prima della gara poi pareggiata 0-0 contro il Malaga, lo stop del giocatore che si ritrova alle prese con il vomito.



Solo pochi giorni fa, messi aveva accusato lo stesso problema di vomito alla vigilia della delicatissima gara tra la sua Argentina e la Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e risolta, tra l'altro, proprio dalle grandi giocate della Pulce: ma in quella occasione la colpa era stata di una turbolenza in aereo. In ogni caso Leo si è ritrovato diverse volte a fare i conti con questo tipo di problematica: il primo episodio risale al 2011 e da allora si è visto più volte Messi vomitare in campo: "E' una cosa che mi succede continuamente" aveva raccontato il diretto interessato subito dopo un attacco di vomito patito nel gennaio 2015 dopo un Barcellona-Atletico Madrid che lo aveva visto assoluto protagonista. "Mi è già capitato anche col club, non è nulla di che. Mi succede durante le partite, durante gli allenamenti, quando sono in casa… Non so bene cosa sia, ho fatto migliaia di analisi ma niente. Non si è capito. Mi succede e allora nel momento cerco di prendere una pastiglia e mi passa. A volte mi succede mentre gioco. Improvvisamente sento dei conati però appena vomito si calmano e passa tutto" aveva spiegato allora il giocatore.



L'ultima diagnosi parla di una rinosinusite cronica, malattia che consiste in un'eccessiva produzione di muco che il corpo non riesce ad eliminare sputando o soffiando. Evidentemente, un problema difficile da risolvere e con cui la stella del calcio mondiale si ritrova costretta a convivere.