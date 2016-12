Scommesse: anche la Lazio è in bilico

foto SportMediaset Correlati Bari: il "listino prezzi" delle partite 18:32 - Eccole lì, Lazio e Napoli, alle spalle della Juve capolista, lanciate all'inseguimento dei bianconeri che si intravedono. Tre punti lontana la squadra di Pektovic, cinque quella di Mazzarri che nella classifica registra un odioso meno due, leggi calcioscommesse, ebbene a fine mese e non in primavera dovrebbero arrivare i deferimenti del procuratore Palazzi per Lazio, Genoa e Lecce, per due gare finite entrambe 4 a 2 per i biancocelesti, maggio 2011 e stando all'inchiesta di Cremona, molto taroccate. - Eccole lì, Lazio e Napoli, alle spalle della Juve capolista, lanciate all'inseguimento dei bianconeri che si intravedono. Tre punti lontana la squadra di Pektovic, cinque quella di Mazzarri che nella classifica registra un odioso meno due, leggi calcioscommesse, ebbene a fine mese e non in primavera dovrebbero arrivare i deferimenti del procuratore Palazzi per Lazio, Genoa e Lecce, per due gare finite entrambe 4 a 2 per i biancocelesti, maggio 2011 e stando all'inchiesta di Cremona, molto taroccate.

Stefano Mauri e Omar Milanetto per questa storia son finiti nel carcere di ca del Ferro, Cremona, l'ex leccese Ferrario ha addirittura confessato d'essere stato avvicinato per partecipare. In definitiva in solido la Lazio rischia cinque punti di penalizzazione per le due gare, qualora ovviamente venissero confermate le accuse, due punti a gara e uno in più per l'aggravante della ripetizione.

Antonio Bartolomucci