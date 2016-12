Schwazer, Kostner: "Non l'approvo ma lo amo"

- "Non approvo quello che ha fatto, ma io voglio bene ad Alex". Così Carolina Kostner ha commentato lo scandalo doping che ha travolto il fidanzato Alex Schwazer, escluso dai Giochi olimpici perché risultato positivo all'Epo. "In questo momento non posso che stargli vicino", ha aggiunto la campionessa di pattinaggio, rimasta a Oberstdorf insieme ai suoi genitori.

Dalla localita' della Baviera giungono anche voci contrastanti che Carolina sarebbe stanca e il ritiro dai Grand Prix, che non c'entra con la notizia della positivita' del fidanzato, sarebbe un primo passo verso la comunicazione del ritiro definitivo dall'attivita'. La scintilla tra Carolina ed Alex era scoppiata alla fine di aprile del 2008 in Piemonte sull'asse tra Torino e Saluzzo, la localita' del cuneese dove lui si allenava.

La relazione e' emersa durante gli ultimi chilometri della sua trionfale marcia alle Olimpiadi di Pechino quando continuava a baciare il braccialettino che lei le aveva regalato. In questi anni diverse volte lei e' andata a vedere le sue gare di marcia e anche lui si era visto sugli spalti dei palazzetti del ghiaccio. L'ultima volta che lui aveva assistito ad una gara di Carolina risale al 31 marzo scorso quando vinse lo storico titolo mondiale.

Carolina non cancella gli impegni presi

Carolina Kostner prosegue per la sua strada e non cancella gli impegni precedentemente presi per presenziare agli show on ice di agosto. Venerdi' 17 sara' ad Oberstdorf, sabato 18 alle ore 21 a Merano (a 30 chilometri da Bolzano) per l'"Ice Show". Sabato 22 settembre la pattinatrice di Ortisei sara' madrina di 'Opera on Ice', lo spettacolo che unisce lirica e pattinaggio artistico che si tiene all'Arena di Verona.