Schwazer firmò la carta contro il doping

foto LaPresse Correlati Schwazer: "Ho comprato l'Epo in Turchia a settembre"

Epo sul web? Bastano 5 minuti

Dossier - Tutto sui Giochi di Londra 14:58 - Alex Schwazer firmò il 15 marzo 2012, quattro mesi prima di iniziare ad assumere Epo, la sua carta olimpica, documento nel quale si mettono al bando tutte le sostanze dopanti. Lo rivela il Coni, spiegando che il documento rappresenta una condizione necessaria per prendere parte ai Giochi. L'azzurro non ha mai firmato, invece, l'accordo Coni-Atletica: la sottoscrizione avviene all'arrivo degli atleti a Londra. - Alex Schwazer firmò il 15 marzo 2012, quattro mesi prima di iniziare ad assumere Epo, la sua carta olimpica, documento nel quale si mettono al bando tutte le sostanze dopanti. Lo rivela il Coni, spiegando che il documento rappresenta una condizione necessaria per prendere parte ai Giochi. L'azzurro non ha mai firmato, invece, l'accordo Coni-Atletica: la sottoscrizione avviene all'arrivo degli atleti a Londra.

Il documento originale con la firma di Schwazer è stato depositato al Comitato organizzatore dei Giochi di Londra il 22 marzo 2012. "Tale documento è condizione imprescindibile - puntualizza il Comitato olimpiaco italiano - per l'iscrizione ai Giochi Olimpici e riproduce sostanzialmente il contratto predisposto dal Coni per la partecipazione alle Olimpiadi, in ordine al rispetto della Carta Olimpica e ai divieti di utilizzo di sostanze dopanti e di partecipazione diretta o indiretta alle scommesse sportive".



L'accordo Coni-Atletica non è stato invece firmato dal marciatore, oro a Pechino quattro anni fa: "L'accordo viene sottoscritto da tutti i componenti della Missione Olimpica (atleti, tecnici, medici, dirigenti) al più tardi al momento dell'entrata al Villaggio Olimpico perché è relativo alla durata della partecipazione ai Giochi di ogni singolo componente della delegazione. Pertanto, come già avvenuto in passato, la Direzione Preparazione Olimpica del Coni ha acquisito gli originali dell'accordo in base ai tempi di definizione delle delegazioni delle discipline. Considerando che la Fidal ha ufficializzato la sua squadra l'8 luglio scorso, tutti gli accordi dei partecipanti della Fidal sono stati consegnati al Coni direttamente a Londra di volta in volta che i partecipanti giungevano all'entrata al Villaggio Olimpico".



Schwazer ha firmato l'accordo l'ultima volta nel 2010: "Le sue prestazioni agonistiche nel 2011 e nel 2012 non hanno consentito il suo inserimento nella lista del Club Olimpico, in base ai parametri stabiliti dalla Giunta Coni. Invece, nel 2009 e nel 2010, Schwazer è stato inserito nel Club Olimpico e ha regolarmente firmato tale accordo col Coni".