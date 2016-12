Warwick University, il calendario dei vogatori nudi

15:00 - Per il secondo anno consecutivo hanno deciso di spogliarsi per combattere l'omofobia con bicipiti e addominali scolpiti. E' la battaglia condotta dalla squadra inglese di vogatori dell'università di Warwick, una battaglia che assume i contorni di un calendario dove i modelli sono gli stessi canoisti, che posano senza veli.

Per raccogliere fondi destinati alle associazioni che ogni giorno lottano per la difesa dei diritti degli omosessuali, gli atleti hanno accettato di posare senza veli per un calendario, come già avevano fatto nel 2013. Il denaro verrà raccolto attraverso lo stesso sito della squadra universitaria di canottaggio, dove sarà possibile acquistare il calendario dei vogatori o anche singole immagini.