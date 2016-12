12:54 - La futura moglie di Icardi ha presenziato a un evento benefico organizzato in Corso Venezia, a Milano, dalla Fundaciòn PUPI di Javier Zanetti. Wanda Nara ha sfilato in abito bianco, in preparazione a quello che sarà il matrimonio più "twittato" dello show-biz, il 7 giugno, vista la familiarità dei consorti con il popolare social...