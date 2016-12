Sochi: video in topless, bufera su sciatrice libanese

12:31 - Le foto in topless per un calendario, le reazioni sui social network e un ministro che interviene per ordinare un'inchiesta su di lei: è una vera e propria bufera quella che si è abbattuta nelle ultime ore su Jackie Chamoun, ventiduenne slalomista libanese impegnata ai Giochi di Sochi. Su Youtube è apparso infatti un video che mostra l'atleta durante un servizio fotografico realizzato sulle nevi di Faraya, la più conosciuta località sciistica del Paese dei Cedri. Nelle immagini si vede la sciatrice con indosso solo le mutandine che si arrampica su una parete con uno zaino in spalla e poi mentre tiene in mano gli sci.

"Per me è più facile sciare che fare queste foto, perchè non sono abituata a posare senza vestiti", dice Jackie a uno dei fotografi. Le immagini sono state riprese oggi su Facebook e Twitter, provocando una valanga di commenti, alcuni scandalizzati, altri favorevoli alla sciatrice. "Si' - ha ammesso lei sulla sua pagina Facebook - ho fatto fotografie tre anni fa per un calendario austriaco insieme ad altre tre atlete. Gli scatti però non erano come le immagini mostrate in questo video, che è stato girato durante la preparazione del set e che non doveva essere reso pubblico. Comunque voglio scusarmi con tutti voi, lo so che il Libano è un Paese conservatore e queste immagini non riflettono la nostra cultura. Capisco perfettamente le vostre critiche".



Ma le scuse di Jackie potrebbero non bastare. Il ministro dello Sport di Beirut, Faysal Karami, ha chiesto al capo del Comitato olimpico libanese, Jean Hammam, di fare un'inchiesta su quanto accaduto. Il fine, sottolinea l'agenzia libanese Nna, è quello di "difendere la reputazione del Libano alle Olimpiadi". Il Libano, dove circa il 30 per cento della popolazione è cristiana e il resto musulmana, puo' apparire come il Paese arabo dai costumi meno severi, sia per la libertà delle donne nel vestire sia per il consumo di alcol. Ma in fatto di sesso la società rimane decisamente conservatrice, indipendentemente dall'appartenenza religiosa dei cittadini.

Guarda il video