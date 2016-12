Qualificazioni Euro 2016: Norvegia-Italia 0-2 con Zaza e Bonucci

23:24 - Esordio ufficiale vincente per Antonio Conte alla guida della Nazionale di calcio. In Norvegia, nella prima partita valida per le qualificazioni all'Europeo del 2016 in Francia, l'Italia si è imposta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio siglato al 16' da Simone Zaza con deviazione di Nordtveit; il raddoppio, invece, arriva al 62' con Bonucci. Nel finale altre due occasionissime per l'attaccante del Sassuolo, ma la traversa gli dice no.

LA PARTITA

Forse non è stata esaltante come quella con l'Olanda, ma la vittoria contro la Norvegia è tremendamente più importante per l'Italia. Innanzitutto perché vale tre punti, i primi nel girone H che potrebbe portarci all'Europeo in Francia nel 2016, ma soprattutto perché è arrivata con una buona autorità e con volti nuovi miscelati ai soliti, dando un netto taglio col recente passato e col Mondiale brasiliano. Protagonista assoluto a Oslo è stato Simone Zaza, l'ultimo "acquisto" di Conte per gli Azzurri, uomo che ha bagnato col gol l'esordio ufficiale in rappresentanza dell'Italia. L'uomo su cui Conte, si è capito, punterà molto in tandem con Immobile. I risultati dopo due partite gli danno ragione.



La sfida in Norvegia non è stata certo spettacolare, ma l'impressione è stata quella di avere una selezione compatta, quadrata e perfettamente cosciente dei compiti assegnati dal nuovo ct, nonostante qualche sbavatura di troppo in impostazione. L'accostamento all'ultimo trienno della Juventus è banale e immediato, ma eccezion fatta per un dominio territoriale che non è stato impetuoso, l'Italia l'ha ricordata ampiamente, telecomandata dallo stesso allenatore in panchina. Non poteva essere altrimenti. Rispetto alla partita con l'Olanda si sono viste meno verticalizzazioni, anche perché la difesa scandinava è rimasta a protezione della propria porta con una linea molto più bassa, mentre De Sciglio e Darmian hanno avuto modo di mettersi in mostra sugli esterni, soprattutto il milanista. Proprio dalla sinistra è arrivata l'azione del vantaggio azzurro: De Sciglio taglia un pallone in mezzo per Zaza che controlla, supera due avversari e batte a rete con la deviazione fortuita di Nordtveit per l'1-0 al quarto d'ora. Il gol subito sveglia la Norvegia che prova a rispondere creando un po' di scompiglio nell'area italiana, ma senza mai trovare una conclusione efficace. Per Buffon, infatti, a fine partita non si sono registrati pericoli significanti.



Nella ripresa gli Azzurri si svegliano solo dopo dieci minuti in balìa delle trame (sterili) dei norvegesi. I tanti errori in impostazione di Bonucci e Ranocchia e il poco movimento delle punte e di Giaccherini fanno infuriare Conte, con la rabbia del ct che si placa solo dopo il 2-0 firmato dallo stesso Bonucci su assist di Pasqual, lanciato nella mischia dal ct pochi secondi prima. Nel finale non c'è partita e il terzo gol è mancato solo per questione di centimetri, quelli che non hanno permesso a Zaza di festeggiare la doppietta: prima la traversa al 77' e poi il salvataggio sulla linea di Forren all'80. Continuando così, però, le occasioni non gli mancheranno di certo.



LE PAGELLE

Bonucci 6,5 - Il gol gli ha sicuramente risparmiato qualche minuto di urla da parte di Conte che prima del 2-0 lo aveva catechizzato a dovere sull'impostazione dell'azione. Nonostante qualche errore di troppo in appoggio, là in mezzo ha dato sicurezza al reparto limitando al minimo i rischi per Buffon.

Forren 6 - Se la difesa norvegese ha retto l'urto di Zaza e Immobile per buona parte di partita è stato anche merito suo. Là dietro è sicuramente il più dotato ed è stato l'ultimo a mollare, con tanto di salvataggio sulla linea.

Zaza 7,5 - Lui come Dino Baggio e Christian Vieri. Ha punito la Norvegia ma ha fatto di più diventando l'assoluto protagonista del match. Un gol, tanto movimento, una traversa e un salvataggio subìto sulla linea. Conte ha avuto il coraggio di lanciarlo e lui lo sta ripagando. Ma non diciamolo troppo forte.

De Sciglio 6,5 - Un moto continuo a sinistra come a destra. La fascia l'ha fatta per tutti i novanta minuti dando sfogo alla manovra azzurra. Un po' di precisione in più nell'ultimo passaggio non guasterebbe, ma la lucidità dopo tanti chilometri viene meno.



IL TABELLINO

NORVEGIA-ITALIA 0-2

Norvegia (4-5-1): Nyland; Elabdellaoui, Nordtveit, Forren, Flo; Daelhi, Skjelbred (30' st Pedersen), Johanesen, Jenssen (25' st Tettey), Nielsen (5' st Elyounoussi); King. A disp.: Jarstein, Hansen, Semb Berge, Hagen, Samuelsen, Danielsen, Konradsen, Kamara. Ct.: Hogmo

Italia (3-5-2): Buffon; Ranocchia, Bonucci, Astori; Darmian (16' st Pasqual), Florenzi (42' st Poli), De Rossi, Giaccherini, De Sciglio; Zaza (38' st Destro), Immobile. A disp.: Sirigu, Perin, Ogbonna, Candreva, Parolo, Verratti, Giovinco, El Shaarawy, Quagliarella. Ct.: Conte

Arbitro: Marzic (Serbia)

Marcatori: 16' Zaza, 17' st Bonucci

Ammoniti: Nordtveit, Forren (N); Florenzi, Astori (I)

Espulsi: nessuno