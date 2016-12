29 agosto 2014 Il ritorno di Baggio, il Divin Codino si allena per il Papa L'ex Milan, Inter e Juve vuole essere pronto per la partita di lunedì 1 settembre, quella dell’Olimpico in nome della Pace Tweet google 0 Invia ad un amico

16:21 - Roberto Baggio si sta allenando da due mesi, due, anche tre volte a settimana. Lo ha fatto a Bologna per essere pronto per la partita di lunedì 1 settembre, quella dell’Olimpico in nome della Pace. La convocazione gli è arrivata dal Papa, e allora Baggio l’ha preparata come si prepara una finale. (foto RivistaStudio.com)