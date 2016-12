19:36 - La finale della Champions League torna in Italia: sette anni dopo la notte di Roma, stavolta sarà il Meazza di Milano ad ospitare l’ultimo atto della più importante competizione europea per club (l'ultima volta che si giocò a San Siro era il 2001 e il Bayern superò il Valencia ai rigori). L'annuncio è stato dato oggi dalla Uefa in occasione della riunione dell'Esecutivo a Nyon, la finale di Europa League 2016 a Basilea.