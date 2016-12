Argentina, la Papa Francisco FC: già due espulsi alla prima giornata

10:12 - Potrebbe sembrare uno scherzo, ma invece è realtà: vicino a Buenos Aires, in Argentina, è nata la Papa Francisco FC, la squadra di calcio di semiprofessionisti formata appositamente per promuovere la "non violenza" in campo e negli stadi. Il fatto più curioso e inquietante però non è solamente il nome del team, ma che alla giornata d'esordio siano già stati espulsi due giocatori.

La squadra ha scelto come soprannome "I santi del Sud", e il loro motto - ha spiegato il patron del team Jorge Ramirez - è "No agli hooligans, no alla violenza e no agli insulti". Forse un po' troppo eccessivo dato che il comportamento dei giocatori non è stato dei migliori: la partita è terminata 2-2 con due espulsi nella Papa Francisco FC e due nella squadra avversaria, il Trefules.



Ma il centrocampista della squadra di "santi" si difende ammettendo: " E' difficile mantenere sempre un comportamento corretto in campo, sappiamo però che il Papa è argentino e quindi ci capisce". Non resta che attendere come si concluderà il campionato, e vedere se i calciatori che predicano la "non violenza" torneranno sulla retta via.