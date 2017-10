ASH x Filip Pagowski Special Edition

ASH ha celebrato il lancio della tanto attesa capsule collection, disegnata dal famoso graphic artist Filip Pagowski, con un cocktail presso l'iconico concept-store milanese, 10 Corso Como.

La capsule collection propone un’edizione limitata di sneaker da uomo e da donna, decorate con i motivi che l’artista Filip Pagowski ha disegnato in esclusiva per ASH. Svelata durante un cocktail, all’interno del concept store e con la presenza di creativi della moda come Olivier Zahm, stampa italiana e internazionale ed influencer. Patrick Ithier, co-fondatore e direttore creativo di ASH, si è unito all’evento accanto all'ospite speciale della serata, l’influencer italiana ed amica del brand, Chiara Biasi.

Immersi nello splendido contesto di 10 Corso Como, le iconiche sneaker sono state mostrate con un'installazione accattivante di monitor TV vintage che mostravano una clip di 15 secondi della capsule. Gli ospiti hanno apprezzato il DJ set di The Perseverance e, successivamente, una special performance di Mia Moretti e Margot di The Dolls.