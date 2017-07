Roma, addio al ragionier Ugo Fantozzi Centinaia al funerale di Paolo Villaggio

La famiglia al completo, attori e volti noti, ma anche tanti cittadini. In centinaia hanno partecipato al funerale laico di Paolo Villaggio, svoltosi al Teatro all'aperto della Casa del Cinema di Roma. La cerimonia si è aperta sulle note di "Carlo Martello", brano di Fabrizio De André, genovese proprio come l'attore. Tra gli altri, presenti Neri Parenti, Milena Vukotic, Massimo Boldi, Lina Wertmuller, Carlo Freccero e Plinio Fernando.

In prima fila i figli Elisabetta e Pierfrancesco e la moglie Maura; con loro anche Maria Sole e Ricky Tognazzi, Renzo Arbore, Walter Veltroni, Paolo Cirino Pomicino, Luca di Montezemolo, Roberto D'Agostino, Simona Izzo, Dori Ghezzi, Carlo Vanzina e Luca Bergamo. La celebrazione a più voci è stata introdotta dal direttore della Casa del cinema, Giorgio Gosetti.

Il ricordo degli artisti - "Se oggi incontro per la strada persone che mi sorridono e mi offrono un gelato - ha spiegato Milena Vukotic (la signora Pina della saga di "Fantozzi") - lo devo sicuramente a Paolo e di questo gli sarò sempre grata". Il regista e sceneggiatore Neri Parenti ha invece commentato: "Tra di noi c'era uno strano rapporto di padre e figlio. Solo che ero io il padre, nonostante la differenza di età, perché lui era sicuramente più discolo di me. Comunque quelli furono anni meravigliosi che non scorderò mai".