Il saluto della figlia Elisabetta: "Ora sei di nuovo libero di volare"

"Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare". Con queste parole la figlia di Paolo Villaggio , Elisabetta , dà l`addio su Facebook al padre morto a Roma all'età di 84 anni. Elisabetta è una dei due figli avuti da Villaggio con Maura Albites, incontrata nel 1954 al Lido di Genova e poi sposata. Ha lavorato in televisione come assistente alla regia, regista, autrice e consulente per programmi Rai, Mediaset, la7.

L'altro figlio, Pierfrancesco, ha avuto un trascorso di tossicodipendenza, che ha denunciato in un libro pubblicato l`anno scorso: "Non mi sono fatto mancare niente" in cui parlava del padre come di un uomo assente ed egoista e megalomane.