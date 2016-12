David Bowie, tutte le cover dei suoi dischi

"Blackstar" è stato l'album dell'addio, l'ultimo regalo di David Bowie prima di andarsene per sempre. Il disco pubblicato lo scorso 8 gennaio chiude una carriera lunga 49 anni, iniziata nel 1967 con l'album omonimo. In mezzo capolavori come "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" e "Diamonds Dog".