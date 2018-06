Villa Arconati Musical Festival, da Noa a Chick Corea: al via la 30ma edizione

Alla Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, con ospite solista Paolo Tomelleri l'onore quindi di anticipare l'inizio del Festival con l'omaggio a Mario Panzeri, il grande paroliere della canzone italiana, entrato nella storia della musica leggera come uno degli autori di “Grazie dei fiori”, ma anche di grandi successi come “Maramao perché sei morto?”, “Pippo non lo sa”, “Papaveri e papere”, “Casetta in Canadà”, “Lettera a Pinocchio”.



La XXX edizione del Festival parte ufficialmente però giovedì 5 luglio con una leggenda della musica: Graham Nash. Inglese, protagonista della stagione del beat con gli Hollies e poi cavaliere della grande musica americana con un’incredibile avventura compositiva e vocale con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young, Nash torna solista a settantacinque anni per cantare con classe ed eleganza il suo repertorio,



Il Festival è da sempre anche uno spazio di sperimentazione a vari livelli, e venerdì 6 luglio i giardini della villa si trasformeranno in una gigantesca ed elegantissima dance floor per una serata in chiave Silent disco, in cui sperimentare la forza emozionale che nasce dal connubio tra il silenzio di un luogo carico di storie. Durante la serata, su palchi allestiti in aree suggestive del giardino, si esibiranno artisti esponenti di diverse tradizioni musicali e culturali, che il pubblico potrà ascoltare in cuffia.



Dopo il salto forzato della data di martedì 10 luglio, durante il quale era previsto il concerto di Cristiano De Andrè, cancellato per motivi di salute dell’artista, il Festival riprende con un gradito ritorno, quello di Noa & Band, in concerto mercoledì 11 luglio per una serata speciale in collaborazione con EMERGENCY. L'artista israelita presenta al Festival un live basato sull’ultimo album, “Love Medicine”, uscito nel 2015. Per ogni biglietto acquistato per il concerto di Noa sarà devoluto € 1 al Centro medico chirurgico di EMERGENCY ad Anabah, in Afghanistan.



Lunedì 16 luglio sarà sul palco Chick Corea, icona musicale, tastierista e compositore, pionieristico e innovatore pianista della scena jazz, con la sua Akoustic Band, formata da due virtuosi come John Patitucci e Dave Weckl.



Ospiti mercoledì 18 luglio i Gogol Bordello originale e stravagante band capitanata dall’eccentrico e talentuoso musicista e attore Eugene Hütz, che unisce sonorità gipsy a punk, cabaret e dub, in una carovana di energia e buonumore composta da violini, tamburi e chitarre distorte, una vera garanzia di divertimento.



Torna a Villa Arconati venerdì 20 luglio anche la band milanese d’adozione, Baustelle, con una serie di nuove composizioni, in bilico fra canzone d’autore, rock vintage e un solido e lucido male di vivere contemporaneo e moderno. L’ultima tappa dell’edizione del trentennale viene affidata a una voce femminile, Lunedì 23 luglio, infatti, ecco Melody Gardot, jazz singer di grande classe con cinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo, una voce straordinaria e una rarissima combinazione di un sofisticato talento naturale, forza e grazia musicale. È così che dal vivo riesce a ipnotizzare il pubblico. Un concerto da non perdere per chiudere in bellezza l’edizione numero trenta… e per immaginare già il futuro.