Nitro all'Home Festival: "Il rap è pensiero e voglia di esplorare nuovi mondi"

1 settembre 2018 15:50 Nitro allʼHome Festival: "Il rap è pensiero e voglia di esplorare nuovi mondi" Il rapper vicentino è tra i protagonisti della terza giornata della manifestazione. Tgcom24 lo ha incontrato

All'Home Festival di Treviso nella terza giornata irrompe il rap. E tra i principali protagonisti c'è Nitro, rapper vicentino autore di "No comment", uno dei lavori più significativi di questo 2018. "Sono estasiato di essere all'Home, perché è uno dei più bei festival che abbia mai visto - dice a Tgcom24 -. Sono un fan del progetto da sempre. E' come suonare a casa ma allo stesso tempo non lo è. Cosa serve sul palco? Energia e farsi capire da tutti".

io non sono un cantante, io scrivo. Non sono pagato per cantare ma per pensare. Se posso dire quello che penso lo dirò e se te la prendi tanto quando toccano il tuo politico di riferimento sono problemi tuoi Nitro In un panorama dominato dalla trap, Nitro (al secolo Nicola Albera) è tra gli alfieri di un rap classico, dove ancora contano le barre, il flow e i testi con un contenuto importante. "No comment" è entrato in classifica al primo posto e praticamente dalla sua uscita, a inizio gennaio, Nitro ne ha portato le canzoni in tour. Anche se il lavoro di scrittura per il rapper vicentino non è mai finito. "'No comment' è quello che io definisco un disco di transizione, una tappa verso qualcos’altro - spiega -. Infatti ha aperto altre porte e sono molto contento di come è andato. Sto già lavorando, non mi sono mai fermato e sono subito tornato in studio per lavorare a pezzi nuovi".



Cosa significa per te suonare in un festival, di fronte a persone che magari non ti conoscono?

Suonare davanti a un pubblico che non ti conosce o che magari arriva addirittura da altri Paesi è qualcosa che mi stimola tantissimo. Anche chi non conosce una parola della tue canzoni può essere colpito.



Quali sono gli elementi essenziali per un bel concerto rap?

Se parliamo un po' da addetti ai lavori, quello che non può mancare è... il dj! Perché oggi manca spesso e volentieri. Oppure viene sostituito da uno che schiaccia un bottone, e che non è un dj.



E da un punto di vista più generale?

Per un rapper è fondamentale che le persone che ti ascoltano capiscano ogni parola che dici. Quando i tuoi testi arrivano chiari e nitidi hai già ottenuto un bel risultato. E poi ci vuole verve: se non hai adrenalina si vede subito.



Hai fatto riferimento a chi oggi fa tutto con basi preregistrate. Cosa pensi del fenomeno trap?

Credo ci siano cose molto belle e cose molto brutte, come in ogni genere. Il fatto che ci siano cose molto brutte in giro non dipende dal genere in sé, ma dal fatto che oggi fare musica è più accessibile per tutti. Anche con un piccolo budget uno può farsi uno studietto in casa e fare musica senza avere particolari qualità.



Tu sei uno di quelli che dà ancora un peso importante ai testi. Cosa pensi di chi invece ha un atteggiamento più frivolo?

Alcune cose mi piacciono, altre no. E’ bene che ci sia io e ci siano anche loro, perché siamo diversi. Poi ci sono diversi momenti per la musica. Capisco che una persona che va in un locale a bere qualcosa e svagarsi non si metta ad ascoltare le mie cose. Se sei a una festa vuoi divertirti, se sei a casa da solo, preso male, ascolti qualcosa che ti faccia pensare.