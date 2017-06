Cannes: anche il nuovo film di Roman Polanski sulla Croisette, ma Fuori Concorso

Dopo l'annuncio dei nomi che faranno parte della giuria del Festival di Cannes si è completato anche il programma della kermesse. Dato da molti certo sulla Croisette, con conseguente delusione nel non vederlo nella lista, il nuovo film di Roman Polanski è stato aggiunto nella sezione Fuori Concorso per la gioia di fan e cinefili. "D'après une histoire vraie" è sceneggiato da Olivier Assayas e vede come protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green .

"D’après une histoire vraie" è l'adattamento del romanzo omonimo di Delphine de Vigan del 2005, adattato appunto da Olivier Assayas, e racconta la storia di una scrittrice in impasse dopo l'uscita del suo ultimo libro che vede una fan fin troppo sfegatata imporsi nella sua vita e nel suo lavoro. Polanski torna a Cannes a quattro anni dalla presentazione in Concorso di "Venere in pelliccia".



La selezione ufficiale si arricchisce anche di "The Square" dello svedese Ruben Östlund, in concorso. Nella sezione Un Certain Regard ci saranno "La Cordillera" dell'argentino Santiago Mitre, "Walking past the Future" del cinese Li Ruijun. Tra le proiezioni speciali arriva "Le Vénérable W." di Barbet Schroeder, "Carré 35" della promessa francese Éric Caravaca, tra le proiezioni per ragazzi: Zombillénium di Arthur de Pins e Alexis Ducord.