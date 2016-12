Prince, dopo la morte le vendite delle sue canzoni e degli album sono salite alle stelle

Le vendite delle canzoni e degli album di Prince sono salite alle stelle: secondo la Nielsen Music, nei tre giorni successivi alla morte del cantante sono state acquistate 2 milioni e 300mila canzoni, compreso il milione di vendite nella sola giornata di giovedì. Il pezzo più apprezzato è stato "Purple Rain", seguito da "When Doves Cry", "Little Red Corvette" e "Let's Go Crazy". Per quanto riguarda gli album, "The Very Best of Prince" è stato il più venduto.