Tanti auguri Johnny Dorelli: 80 anni di talento, charme e ironia

Tanti auguri Johnny Dorelli: le immagini più belle dei suoi 80 anni

Con i suoi tantissimi successi nel mondo della musica, del teatro e del cinema, Johnny Dorelli è un personaggio chiave dello spettacolo italiano. Dotato di ironia e charme, è stato spesso all'onore delle cronache per i suoi molti (e importanti) amori, da Lauretta Masiero a Catherine Spaak fino a Gloria Guida. Nato a Meda (Lombardia) il 20 febbraio 1937. Figlio d'arte Dorelli si trasferisce da bambino in Usa per il lavoro del padre, il lirico Giovanni D'Aurelio, e a New York frequenta la prestigiosa High School of Performing Arts. Quando nel 1955 non ancora ventenne rientra in Italia, viene subito accolto nella scuderia CGD di Teddy Reno, che gli fa incidere soprattutto cover di brani in lingua inglese. E solo tre anni dopo arriva il successo quando un giovanissimo Johnny, sistemato in coppia con Domenico Modugno al Festival di Sanremo, interpreta "Nel blu dipinto di blu". L'anno successivo, la coppia Modugno-Dorelli si ripresenta a Sanremo, questa volta con "Piove", e vince di nuovo. Per Dorelli Sanremo è un appuntamento che segna delle tappe fondamentali, e così nel 1967, in coppia con l'autore Don Backy, porta un altro classico, "L'immensità", che è a oggi forse il suo maggior successo discografico.



Negli anni 60 inizia anche a dare prova di duttilità sul piano della recitazione e dell'intrattenimento. Prima con alcuni caroselli, poi presentando alcuni spettacoli televisivi di grande successo. Dopo una contestata edizione di "Canzonissima" condotta insieme a Raimondo Vianello (1969) e un periodo di crisi artistica, torna prepotentemente alla ribalta passando dal musical firmato Garinei e Giovannini. "Aggiungi un posto a tavola" è un successo di quelli passati alla storia e ripreso più volte. In teatro poi Dorelli tornerà nel 1980 con "Accendiamo la lampada", spettacolo galeotto per il suo amore con Gloria Guida.